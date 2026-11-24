Non per fare passerella. Il Napoli a Manchester ha una voglia matta di ottenere un risultato positivo, così da avvicinarsi ancora di più a quella che viene considerata la quota necessaria (10 punti) per l’accesso ai playoff degli ottavi di Champions. Mal che vada, resterebbero tre partite - Bruges e Viking al Maradona, Sabah in trasferta - per ottenere i 7 punti sufficienti a centrare il traguardo. Il coach Allegri ha lasciato intendere che la sfida di questa sera all’Etihad Stadium non sarà di vitale importante , un messaggio per togliere pressioni su di un gruppo che sta vivendo a corrente alternata sul fronte dei risultati stagioni ed in Champions le cose non stanno andando così come il presidente De Laurentiis auspicava quando questa estate aveva fatto sottoscrivere ad Allegri un contratto triennale da quasi 30 milioni lordi. Soltanto 3 i punti conquistati finora in Phase League, in virtù del successo contro il Bodo Glimt , mentre le sconfitte sono state tre e pure pesanti: ko casalingo contro i vicecampioni d’Europa dell’Arsenal, le altre due in trasferta contro Villarreal e Porto. Tutt’altra musica dalle parti del City che nelle 4 gare disputate finora ha ottenuto tre vittorie e soltanto la sconfitta casalinga contro i campioni d’Europa del Psg.

Le parole di Allegri

In Premier, invece, i citizens hanno accumulato un ritardo di 6 punti dalla vetta dell’Arsenal, perché nelle ultime 4 gare hanno fatto soltanto un punto nell’ultimo turno (contro il Fulham) e hanno perso le tre precedenti. Quale sarà il volto del City questa sera? Allegri ribadisce la difficoltà del match, ma chiarisce che non ha nessuna intenzione di partire battuto. «Ho solo detto che non è la gara decisiva - ha spiegato - per una questione di mera matematica: servono tre vittorie per avere la certezza. Giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa nonostante abbia cambiato tanti giocatori negli ultimi anni ed è comunque tra le favorite alla vittoria finale. Sì, abbiamo la panchina corta perché ci sono giocatori come Di Lorenzo e Badiashile che recupereranno solo per il Lecce, quindi bisogna fare di necessità-virtù, giocando una partita di squadra. Ovviamente serve un po’ di fortuna per ottenere un risultato positivo. Cosa ho detto alla squadra? Queste partite si preparano da sole, poi ci sono le difficoltà oggettive contro una formazione che ha grande tecnica e fisicità. Quando non avremo la palla, dovremo restare dentro la partita senza sfaldarci come è successo ad Oporto. Se facessimo risultato sarebbe meraviglioso, ma una eventuale sconfitta non pregiudicherebbe niente. Mercato? La società sta facendo valutazioni per migliorare la rosa della squadra e vedremo anche chi vuole restare oppure andare via».

I dubbi di De Bruyne

Tra questi potrebbe esserci anche De Bruyne, parecchio infastidito per le reazioni dei napoletani sulle parole della moglie. «Sono dispiaciuto - ha detto - per quello che si è detto di mia moglie, perché non avete letto la verità, ci sono state cattive cose, hanno fatto anche foto di casa mia e non va bene. Nessuno ha diritto di esprimersi sulla mia vita privata. Questa cose sgradevoli mi fanno molto riflettere». Intanto questa gara se la vorrebbe godere KDB, a differenza di quanto accadde il 18 settembre dello scorso anno, quando Conte decise di sostituirlo con Olivera dopo soli 26’ a causa dell’espulsione di Di Lorenzo. Dovesse scendere in campo dal primo minuto, sarà un sottopunta come sabato con il Torino? «Ho cambiato spesso ruolo nella mia carriera - ha chiarito - ed io gioco in base agli spazi che trovo in campo e dove penso di essere più pericoloso. Sto giocando bene quest’anno e poco importa qual è il ruolo. Finora ho reso al 400% e non ho più 20 anni, sto cercando di aiutare la squadra. In Belgio con la nazionale sono più abituato a giocare là davanti, ma vedo poca differenza con il mio rendimento al Napoli».