"Credo che questa partita sia stata importante. Molto difficile, i ragazzi sono stati bravi nella fase di uscita di palla. Dispiace perché il pareggio è meritato, deve esserci l'amaro in bocca per la mancata vittoria". Sono le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 del suo Napoli sul campo del City nel quinto turno della fase campionato di Champions League. Su De Bruyne: "È un ragazzo serio, credo rimarrà fino a giugno. L'età passa, la vita va avanti. Toglierlo mi è dispiaciuto. Non so per quanti altri anni giocherà ancora. Lui, Modric: sono giocatori straordinari che è un piacere vederli giocare".

Le parole di Allegri dopo City-Napoli Allegri ha poi aggiunto: "I ragazzi devono essere contenti per il punto. Nel primo tempo potevamo sfruttare delle situazioni. Abbiamo trovato una squadra ovviamente forte, i ragazzi sono stati bravi nell'applicarsi in quella che è stata la partita".