Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match di oggi contro il Sassuolo . Il tecnico del Napoli ha dichiarato a fine gara: “Episodio del rigore? Oggi giornata particolare, il Diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. L’arbitro ha preso la sua decisione, non ho mai commentato quelle che sono le decisioni arbitrali. Guida oggi ha avuto questo episodio al 90′ ,lui che non aveva mai allenato il Napoli. Dopo un primo tempo dove abbiamo sicuramente giocato nella metà campo avversario ma il Sassuolo ha chiuso tutte le linee di passaggio immaginabili. Abbiamo avuto varie occasioni che potevamo sfruttare meglio ma dobbiamo accettare il risultato. Guida è un arbitro straordinario e ha arbitrato con autorevolezza e poi ha dovuto prendere questa decisione al 90′".

Le parole di Allegri

"Mancanza di veleno? Ci sono situazioni dove si deve avere più cattiveria, come per la palla di Giovane che è passata vicino alla palla. Non è che se abbiamo fatto una buona partita a Manchester, dove paradossalmente è più facile giocare, dovremmo essere contenti, oggi era da vincere e non ci siamo riusciti. Quando facciamo una cosa la facciamo bene e quando abbiamo campo davanti nella metà avversaria. Bisogna migliorare la giocata in avanti e per far questo ci vuole grande esecuzione di velocità e passaggi, e su questo dobbiamo assolutamente migliorare. I ragazzi le qualità le hanno. Risorse per le prossime partite? Abbiamo intanto cinque giorni per recuperare le energie, Neres ha fatto 40 minuti, Favasuli è entrato bene; la squadra sta meglio fisicamente, poi da lì a essere più cinici e cattivi bisogna migliorare.”