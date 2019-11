Parma, D'Aversa: "Kulusevski gran giocatore. Spiace per il risultato"

BOLOGNA - E' logicamente amareggiato Roberto D'Aversa dopo il pari subito all'ultimo respiro dal suo Parma nel derby con il Bologna: "Stavamo vincendo meritatamente - ha ammesso -, restano rammarico e amarezza per il risultato. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, ma non posso rimproverare nulla alla mia squadra. Abbiamo preso due gol su palla inattiva, ci voleva più cattiveria nel chiuderla. Ma non dimentichiamoci che c'erano giocatori giovani o all'esordio dal primo minuto, con il tempo miglioreremo. Kulusevski? Indipendentemente dall'età è un giocatore molto forte, mi auguro che continui a giocare così. Non vuole mai perdere, è determinato, deve solo migliorare sui colpi di testa". Sul momento gialloblù, fatto di una sequela impressionante di infortuni: "Sapevo che non ci saremmo pianti addosso, abbiamo provato a mettere ogni giocatore nelle migliori condizioni possibili. Tatticamente siamo stati strepitosi, avremmo meritato di vincere. Scozzarella? Indurimento al polpaccio, ancora una volta non siamo fortunati" è la chiosa del tecnico ducale.

BOLOGNA-PARMA 2-2: LA CRONACA