Parma, D'Aversa gongola: "E' una vittoria meritata"

NAPOLI - E' soddisfatto Roberto D'Aversa dopo la gran vittoria 2-1 ottenuta in casa del Napoli. Queste le parole del tecnico del Parma, ai microfoni di Sky Sport, dopo il blitz del San Paolo: "Quanto fatto dai ragazzi è stato sicuramente meritato in campo. Resta il rammarico per il primo quarto d'ora, dove potevamo arrotondare il risultato e invece abbiamo ridato entusiasmo al Napoli. Nel finale abbiamo realizzato quel gol e non so da dove i ragazzi abbiano tirato fuori le energie - ha rivelato -. Non era facile venire qui e prendere i tre punti". "Europa? Noi dobbiamo essere bravi a lavorare bene durante la settimana, pensando solo alla partita successiva - ha ammesso ai microfoni di Sky Sport - e quindi al Brescia, oltre a restare equilibrati sia quando il risultato è positivo che negativo. Bisogna continuare a lavorare a testa bassa, con umiltà. Prestazione? Nelle rotazioni fatte dal Napoli non era facile leggere le situazioni, ma ogni volta che si fa risultato il merito è di tutta la squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato e gestito bene la panna, ma con un po' di determinazione in più avremmo potuto fare un altro gol. Nella ripresa un po' meno. Noi sottovalutati? Non dovete chiederlo a me, ma a volte dispiace non vedere gratificato il lavoro che stanno facendo i ragazzi. Nel gruppo di chi fa meglio rispetto alle aspettative c'è il Cagliari, e poi noi. Quest'anno il gruppo è più compatto, vorrei che si sottolineasse questo aspetto per il gran lavoro della squadra" è la chiosa del tecnico gialloblù.

