D'Aversa promuove Kulusevski: "Juve? Titolare da subito"

PARMA - L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la difficile situazione sanitaria vissuta in tutto il mondo e in particolar modo in Italia: "E' un momento in cui è difficile pensare al futuro. Stiamo sul presente e sul problema Coronavirus, non penso all'anno prossimo ma solo a risolvere questo serio problema". "Programmare sul nulla sarebbe impossibile - ha proseguito - e bisogna andare avanti per ipotesi. Tutti ragionano su quando ripartire, ma non sappiamo né quando potremo allenarci di nuovo, né quante gare a settimana dovremo giocare". Poi l'excursus sulla carriera da giocatore, prima che da allenatore: "Gli ultimi anni della mia carriera sono stati a Pescara, una scelta di vita per giocare nel Lanciano. E' stato anche un investimento per cui devo ringraziare Luca Leone e la famiglia Maio, che mi hanno dato l'opportunità di fare da collante tra la società e la squadra. Anni che mi sono serviti per avere rispetto dei miei compagni, una cosa che ho sfruttato anche quando sono diventato allenatore. Per fare questo mestiere sono dovuto maturare in fretta. In quale partita ho esultato di più? Diverse: la salvezza contro la Fiorentina lo scorso anno, il pari 3 a 3 di Torino con la Juve, o quando contro il Pordenone sono arrivato fin sotto la curva". Roberto D'Aversa ha collezionato promozioni consecutive con i gialloblù, oltre ad una salvezza, ma preferisce l'ultima: "Nel girone di ritorno con tantissimi infortuni e senza attaccanti misi Scozzarella contro la Fiorentina. Fu la vittoria più importante".