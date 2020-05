Parma, Faggiano: "La squadra in ritiro col vecchio protocollo"

PARMA - "Tanta gente ha lavorato, mi sembrava giusto farlo. Non dico che i ragazzi siano entusiasti. Ma per ora si va avanti così, attendendo il nuovo protocollo". Il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato così a Sky in merito alla scelta dei crociati di mandare la squadra in ritiro in vista della possibile ripresa: "Non è una sfida e non vogliamo rispettare gli altri. Abbiamo rispettato, con tanti sacrifici, in atto prima e abbiamo fatto questa scelta".