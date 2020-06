D'Aversa: "Kulusevski dimostrerà di valere l'investimento Juve"

TORINO - "Kulusevski è un 2000, ma è maturo e responsabile. Oltre noi ci sono tante squadre con giocatori in scadenza. Mi auguro di poterlo usare fino a fine campionato come è giusto che sia, la pandemia ha trasformato molte cose, bisogna ragionare tutti per il bene di tutti". Lo ha detto il tecnico del Parma Roberto D'Aversa a proposito del giovane talento svedese, ceduto a gennaio alla Juventus e in attesa di conoscere il suo futuro in vista della ripresa della stagione. "Si è presentato molto bene, in Svezia si allenava due volte al giorno e abbiam preferito lasciarlo lì - ha aggiunto ai microfoni di Radio 24 - Aveva avuto un problema fisico e sicuramente avrà voglia di dimostrare che vale l'investimento fatto dalla Juve".

