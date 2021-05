Parma, D'Aversa: "Torino superiore a noi"

TORINO - “Dispiace essere matematicamente retrocessi dopo aver cercato di giocarcela al massimo e dopo un lavoro durato 4 anni: il Torino si è dimostrato superiore e questa sfida ha sintetizzato tutta la stagione evidenziando che ci sono mancate personalità e determinazione". Queste le parole dell'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 1-0 in casa del Torino che è costata la retrocessione ai suoi ragazzi. Ha anche dato uno sguardo al futuro: "Non so se ci sarò l'anno prossimo e non ci sto neanche pensando: il mio unico pensiero è che non siamo stati incisivi solo per mancanza di serenità o eccessiva frenesia ma non per scarsa qualità. Non mi va di parlare del futuro: il club non meritava tutto questo e stasera è questa l'unica cosa su cui riflettere. La dirigenza vuole dare un futuro roseo a tutto l'ambiente cercando di ripartire proprio da qui". La conclusione è stata un bilancio sugli errori più decisivi del torneo: "Gli sbagli sono stati dettati dall'inesperienza e dalla gioventù ma non dall'equilibrio. Il pareggio in casa del Sassuolo ha segnato il nostro cammino prima ancora di Spezia, Fiorentina, Udinese e Cagliari. Abbiamo perso per un un fallo laterale e siamo mancati nel momento in cui la sfida è diventata dura, al contrario di quando serviva essere propositivi. Il Cagliari ci ha battuto ed è uscito da un momento complicato mentre a noi ci ha messo ancora più nei guai: ci siamo scoperti privi di carisma, carattere e personalità oltre alla scarsa determinazione sia in difesa che in attacco”.