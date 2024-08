Pecchia, il ricordo su Kean e Parma-Fiorentina: "Mai un momento così"

"C'è voglia di confrontarci con il campionato di Serie A e un livello più alto". Fabio Pecchia ha tantissima voglia di iniziare la stagione e di far vedere il suo gioco anche al massimo livello del calcio italiano. Il Parma entra in punta di piedi con una delle rose più giovani del campionato, ma con la voglia di stupire nonostante il calendario abbia riservato un ritorno in A non proprio dolce: Fiorentina, Milan e Napoli prima della sosta. Insomma, un trittico importante per iniziare a misurare la pressione mentale della squadra e affrontare tutto con "entusiasmo, leggerezza e voglia di divertirsi. Principi e valori che ci hanno portato avanti in queste stagioni". Alla vigilia della gara del Tardini contro la Fiorentina il tecnico di Lenola ha parlato in conferenza.

Parma-Fiorentina, la conferenza di Pecchia

Fabio Pecchia ha voluto tenere alta la guardia senza sbilanciarsi troppo riguardo riguardo il prossimo campionato: "Sarà diviso in due pezzi: le prime 7/8 loterranno per l'Europa e poi c'è un gruppo più variegato. Noi ci inseriremo in un contesto diverso e più stimolante per i miei giovani". Niente paura ma soltanto la voglia di portare avanti le proprie idee: "Vogliamo tenere fede al nostro modo di essere. Giocheremo seguendo quelle che sono sempre state le nostre caratteristiche lo abbiamo fatto già contro squadre di A in Coppa Italia in passato e anche nelle amichevoli estive. Dovremo essere bravi a giocare a campo grande e di tenere il pallino quando ne avremo la possibilità".

Rigurado ai nuovi inesti e alla condizione della squadra: "È un momento particolare tra infortuni e squalifiche, non lo avevamo mai vissuto in un anno e mezzo. Ma i ragazzi si sono allenati bene e hanno voglia di giocare. Per quanto riguarda i nuovi (Cancellieri e Almqvist (n.d.r.) devo fare le giuste considerazioni per non correre rischi. In ogni caso giocheremo in undici come gli altri". E da qui il messaggio del tecnico: "Chiedo a tutte le componenti, al nostro pubblico, di avere un appoggio incondizionato e duraturo nel tempo. Ci servirà durante tutta la gara, a prescindere dal risultato".