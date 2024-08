Pecchia amaro: "Parma, non concretizzare fa rabbia. La rosa va completata"

Parma-Fiorentina 1-1, Fabio Pecchia mastica amaro e guarda già al futuro. Nessun giro di parole sul capitolo calciomercato: "Oggi era un momento eccezionale, tra infortuni e squalifiche non avevo mai vissuto una situazione del genere da quando son qui. In più c'è il mercato aperto e non è semplice per nessuna squadra. Mancano più di dieci giorni, la rosa va sicuramente completata, in entrata e in uscita".