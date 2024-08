Pecchia, conferenza Parma-Milan: "Rinnovo? Voglio un regalo..."

"Rinnovo o mercato per il compleanno (domani compie gli anni ndr)? Il regalo lo voglio dalla squadra, da quelli che ho a disposizione" - così ha risposto Pecchia in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan (qui la conferenza di Fonseca), valido per la seconda giornata di Serie A. L'allenatore ha poi posto l'attenzione sulle qualità dei rossoneri e su Leao: "Lui è un campione, va fermato da squadra".

Parma-Milan, la conferenza di Pecchia Pecchia ha presentato la sfida, partendo dai giocatori disponibili contro i rossoneri: "Recuperiamo Delprato dalla squalifica, per il resto tutto come prima. Abbiamo lavorato in questi due anni per giocare questo tipo di partita e confrontarci contro queste squadre. Dobbiamo giocare con gioia. Contro il Torino il Milan, dopo il doppio svantaggio, ha meritato di riprenderla. Questa è la dimostrazione della forza della rosa, è una squadra viva. Anche senza Morata lo spessore resta alto, mi aspetto un avversario che venga con la voglia di fare la partita. Io chiedo ai miei di giocare con uno spirito libero e un'anima leggera". Poi ha proseguito: "Queste partite ti spingono verso i tuoi limiti e ti esaltano nelle difficoltà. Con la Fiorentina abbiamo fatto una buona gara ma commesso degli errori. C'è qualcosa da correggere, abbiamo rischiato più del dovuto all'inizio, poi si è assestata. Abbiamo analizzato la gara. Abbiamo creato occasioni, fatto un gran bel gol, giocato in velocità. Siamo stati aggressivi, fedeli al nostro modo di essere, vogliamo continuare a fare ciò che sappiamo".

Su Leao: "Come fermarlo? Bisogna aiutarsi, al di là del tema tattico bisogna lavorare insieme di reparto, di fronte abbiamo un campione. Theo-Leao è una delle catene più forti in circolazione per qualità, fisicità e talento. Bisogna tenerne conto, Coulibaly dovrà lavorare molto bene. Avrà un bell'esame da affrontare" Sul soldout del Tardini: "È molto importante averli vicini costantemente, ci deve essere sempre la voglia di far vivere belle emozioni. Anche domenica siamo riusciti ad emozionare. C'è stata una certa partecipazione della gente a fine gara, erano felici al di là del risultato, noi dobbiamo fare il nostro, sappiamo che il pubblico risponde". Sulla scelta del portiere: "Ballottaggio vivo, di volta in volta sceglierò".

