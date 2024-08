Pecchia, è festa Parma: "Col Milan gara bellissima". E su Cancellieri...

Festa grande al Tardini per il Parma, che batte per 2-1 il Milan. I gialloblù vanno in vantaggio dopo 2' con Man, tante le occasioni create senza però riuscire ad arrivare al raddoppio. Dopo il pari rossonero con Pulisic però grande reazione da parte dei padroni di casa che la vincono con Cancellieri. Grande soddisfazioni nelle parole del tecnico dei ducali Fabio Pecchia nel post gara per la prima vittoria in campionato.

Parma-Milan, Pecchia: "Gara bellissima" Così Pecchia a Dazn, con l'allenatore che ha potuto festeggiare al meglio il suo compleanno come chiesto nella conferenza della vigilia: "Cancellieri e Almqvist sono arrivati da 10 giorni, inserirsi in un nuovo contesto non è facile. Andiamo a completare la rosa per mantenere la nostra identità. Sono contento perché nel momento di maggior sofferenza le loro giocate ci hanno permesso di vincere una partita bellissima. Dobbiamo adeguarci al campionato di A, totalmente diverso rispetto alla Serie B. Giocavamo dentro l metà campo avversario, ora le partite sono differenti perché le squadre sono più forti. Il Milan ci ha tenuto sotto pressione, poi si apre il campo e lì dobbiamo colpire". L'intenzione è quella di inserire qualche 30enne alla rosa del Parma? La risposta di Pecchia è netta: "Chiedere l'esperienza a questa squadra sarebbe fuori luogo, devo usare la parte buona della gioventù, andar dietro alla loro voglia di divertirsi. Lavoro con questi ragazzi da 2 anni, li ho visti crescere: qualcuno non aveva neanche la patente... Vederli maturare per me è stato sicuramente un vantaggio perché li conosco bene".

Cancellieri e Man: parola ai protagonisti Nel post gara spazio anche a dei dei protagonisti della sfida. A partire da Matteo Cancellieri, autore del gol vittoria: "Il gol è stato un'emozione unica. Non vedevo l'ora arrivasse questo momento. Ci siamo davvero divertiti e si è visto. In questa partita serviva trovare profondità. Abbiamo svolto un ottimo lavoro in ogni reparto e penso che il successo sia meritato". Parola che passa a Dennis Man, autore della prima rete della sfida: "Abbiamo sbagliato tanti gol davanti alla porta ma va bene così.. Abbiamo vinto e siamo felici. Dobbiamo continuare così. Quanti gol in stagione? Io cerco di aiutare la squadra in ogni partita". L'attaccante rumeno è andato a segno in tutt'e due le gare disputate fino ad ora.

