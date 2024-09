Man, infortunio con la Romania? L'ala del Parma fa chiarezza

Le gioie di molti amanti del Fantacalcio® stanno passando dai piedi di Man del Parma , che ha realizzato già due gol nelle prime tre partite di questa nuova stagione di Serie A. Un vero crack anche per chi vuole provare a vincere FANTACUP , il gioco targato Tuttosport . L'ultima partita giocata con al Romania in Nations League ha però fatto perdere il fiato ai tifosi ducali, a Pecchia e anche ai fantallenatori. Ma nel post gara ci ha tenuto lo stesso attaccante a fare chiarezza dopo la sua uscita claudicante dal campo.

L'attaccante del Parma ha prima analizzato l'ottima prestazione della Romania contro il Kosovo: "Sapevamo cosa fare, anche se non abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Il ct ci ha aiutato molto e penso che abbiamo giocato una buona partita. La sua esperienza ci ha aiutato. Penso che ognuno di noi abbia grande rispetto per lui e siamo felici".

Poi l'ala dei ducali ha fatto chiarezza anche sulla sua sostituzione, che ha allarmato molti Fantallenatori che hanno puntato su di lui: "Infortunato? No, sto bene, ho subito un colpo, ma sto bene. Mi alleno ogni giorno e sono felice di poter aiutare la squadra". Allarme quindi rientrato, Pecchia potrà contare su di lui, ma prima la sua nazionale sarà impegnata in un altro match di Nations League, questa volta contro la Lituania. Poi potrà fare rientro in Italia, puntando il mirino sull'Udinese, prossimo avversario in campionato.