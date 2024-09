Parma-Udinese, Pecchia: "Keita è pronto. Chi gioca? Chichizola, Coulibaly..."

Voglia di reagire: è questo che traspare dalle parole di Fabio Pecchia , tecnico del Parma , nella conferenza stampa che precede la sfida all' Udinese , in programma domani al Tardini. I gialloblù d'altronde sono reduci dal rocambolesco ko contro il Napoli di Antonio Conte , subendo 2 gol nei minuti finali e con Delprato costretto al ruolo di portiere dopo l'espulsione di Suzuki viste le zero sostituzioni a disposizione. Ora il match contro i bianconeri per ripartire e riprendere la marcia dopo l'ottimo avvio di campionato.

Parma-Udinese, parla Pecchia

Così il tecnico dei ducali in sala stampa: "Dopo la sosta giochiamo anche in un posticipo, il che allunga l'attesa. Abbiamo avuto qualche giorno in più, ma c'è voglia di tornare in campo. Dopo la partita di Napoli c'è quel misto di delusione e consapevolezza di aver fatto una gran bella prestazione". Sulla gara contro l'Udinese: "Ha una precisa fisionomia nel fare calcio. Ha vissuto momento diversi rispetto a Milan e Napoli negli anni scorsi, ma quest'anno è partita davvero bene: forse è la regina di quest'avvio. Squadra fisica con un allenatore che in breve tempo ha dato identità".

Contro i friulani sarà un primo scontro diretto, anche se è prematuro definirlo così: "L'Udinese è da trent'anni in Serie A. Ha un atteggiamento molto aggressivo, ma il nostro modo di giocare non deve cambiare, allo stesso tempo deve adeguarsi a quello che troveremo sul campo".

Ha poi aggiunto: "In palio ci sono i tre punti, non deve cambiare il nostro atteggiamento e il nostro stile. In casa o fuori casa lavoriamo portando avanti i nostri principi, non troveremo una squadra chiusa, vogliono fare la partita, starci addosso, potrà aprirsi come i precedenti".

Keita è a disposizione, ci sarà spazio per lui dal primo minuto? "Su Keita posso dire che è in buone condizioni, già dal suo arrivo. E' un ragazzo sveglio, il suo carattere lo aiuterà a gara in corso. Può essere della partita, dall'inizio o a gara in corso. Per i nazionali le partite sono state impegnative, bisogna valutare e fare molta attenzione, la partita inizia in un modo ma si finisce in un altro". Mentre per Chichizola sarà la prima da titolare. C'è stato bisogno di motivarlo? "L'ho baciato (ride, ndr). Leo lavora sempre alla grande, c'è poco da dire, io sottolineo l'importanza del gruppo. Non è la quantità ma la qualità dei minuti giocati".

Chi giocherà domani? "Chichizola e Coulibaly più altri dieci". Sull'esclusione di Cyprien: "Ci ha dato molto l'anno scorso, è stata una risorsa fondamentale. Sono scelte societarie".

Pecchia: "Parma sorpresa del campionato? Vedremo..."

Sono in molti a concordare sugli emiliani come la squadra sorpresa di questo campionato. Cosa ne pensa Pecchia? "Il nostro obiettivo è chiaro, il cammino deve essere quello, ma dobbiamo giocare rimanendo noi stessi, giocando in modo verticale. La gente si diverte, noi vogliamo vincere giocando in quel modo. Per quanto tempo riusciremo? Lo vedremo".

Spesso risulta fondamentale avere un gruppo di italiani nello spogliatoio, ma per l'allenatore gialloblu il discorso è differente: "Ne abbiamo già parlato. È come dire che abbiamo bisogno di esperienza. Siamo un gruppo multiculturale e multietnico. La nostra strada è chiara, cerchiamo di raggiungere i risultati in questo modo".