Pecchia, Lecce-Parma: "Infortuni? Paghiamo dazio con la categoria"

Due sconfitte consecutive per il Parma: la prima con il Napoli e la seconda, più scottante contro l'Udinese: "Accettare le critiche fa parte del gioco". Questo è quanto ha sottolineato Pecchia in conferenza alla vigilia della trasferta contro il Lecce. Un'altra gara fondamentale per la corsa alla salvezza: "Sarà una maratona e il nostro obiettivo è chiaro". L'allenatore ha analizzato le ultime prestazioni, degli infortuni e della condizione di alcuni dei suoi giocatori in vista della partita del Via del Mare.

Pecchia, conferenza Lecce-Parma Fabio Pecchia ha parlato del momento attuale del Parma: "L'altalena di emozioni che ci girano attorno non fa bene alla squadra. C'è bisogno di entusiasmo perché dobbiamo tenere una certa solidità. Quando si perde bisogna saper affrontare le critiche. Salvezza? È il nostro obiettivo e chi avrà più equilibrio alla fine lo raggiungerà. Ogni gara è diversa e il Lecce è in un'ottima condizione fisica e mentale". Sulla sconfitta contro l'Udinese: "C'è dispiacere e rabbia ma la Serie A è questa, ci servirà. Probabilmente l'anno scorso la avremmo gestita diversamente. Noi dobbiamo imparare tante cose, abbiamo margini di miglioramento, i ragazzi hanno voglia di crescere sotto ogni aspetto. Nella gestione, sul piano difensivo, e anche nella cazzimma". Sulle nazionali: "Con tanti giocatori via, con i viaggi, questo crea qualche disagio ai ragazzi. Sono settimane diverse". Sui numeri positivi in attacco: "Noi scendiamo in campo per cercare di segnare e vincere, approcciandole con un certo spirito. Questo è stato l'aspetto positivo di questo inizio e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada".

Infortuni, recuperi e la formazione Sul tema infortuni, tanti di più rispetto alla scorsa stagione: "È un ostacolo in più e dobbiamo rispondere di gruppo, avere le energie per giocarci la gara di domani. I ritmi e i carichi sono diversi, anche il nostro tipo di partita è diverso. Serve un adattamento alla categoria, stiamo pagando dazio. Suzuki rientra e Hernani sta sempre meglio. Siamo contenti del suo recupero, ha lavorato tutta la settimana bene ed è in buona condizione. È un giocatore importante anche dal punto di vista mentale oltre a essere un riferimento per la squadra. Per il resto siamo gli stessi della gara contro l'Udinese". Sul tema della difesa: "Sui numeri incidono anche i due gol presi dal Delprato a Napoli. Lui deve lavorare sulle palle alte in uscita (ride n.d.r.)... Serve sicuramente più attenzione su alcune situazioni poi c'è la bravura degli avversari". Differenze tra primo e secondo tempo: "Con il Milan abbiamo vinto nella ripresa... Dipende da come uno vede le cose. Io sottolinerei quanto di buono è stato fatto dalla squadra con la voglia di andare alla ricerca del gol e del gioco. Io esalterei questo". A chiudere ha parlato della gara di Almqvist: "Ci ha dato qualche indicazione su alcuni giocatori, ma qualcosa è cambiato. Lui ha voglia di fare e mettersi in mostra".

