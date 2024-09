Parma, il progetto Pecchia come Gasperini a Bergamo: Krause, blitz per il futuro

L’arrivo del presidente Kyle Krause nei giorni scorsi in Italia può portare in dote per il Parma importanti novità. Un’agenda fitta di impegni quella del proprietario del club ducale che oggi sarà a Pavia per seguire e sostenere la squadra femminile prima in classifica in Serie B. Un progetto, quello delle Women, fortemente voluto dall’imprenditore americano un paio d’anni fa e che sta finalmente decollando. Il primo appuntamento di una lunga serie. Domani, infatti, Krause sarà in tribuna al Tardini per la gara di campionato tra Parma e Cagliari, sperando di assistere alla seconda vittoria stagionale della formazione crociata allenata da Fabio Pecchia .

Caposaldo del progetto

Proprio il tecnico di Formia rappresenta uno dei capisaldi del progetto parmense. Tanto che nei prossimi giorni arriverà la firma sul rinnovo del contratto fino al 2027: un accordo già impostato da diverse settimane e ormai solo da ratificare. Il segnale di come in terra emiliana puntino a consolidare il ciclo avviato tre anni fa, trasformando di fatto l’ex centrocampista di Napoli e Juve in una sorta di Gasperini in sala parmigiana. Il totem intorno al quale far crescere il club, sognando in futuro di riaffacciarsi in Europa come ai tempi d’oro della gestione Tanzi.

Missione possibile, ma un passo alla volta. Senza strafare e mantenendo i piedi per terra, visto che gli emiliani sono la squadra più giovane del campionato e schierano ogni giornata ben otto undicesimi nati negli anni Duemila. Ecco perché, almeno per quest’anno, l’obiettivo resta la salvezza, possibilmente da raggiungere in maniera tranquilla e senza troppe sofferenze.

No mercato al momento

A proposito di Pecchia: lunedì 7 ottobre riceverà a Roma il Premio Scopigno per la cavalcata trionfale della scorsa stagione, grazie alla quale il Parma ha riconquistato la massima serie. La presenza del Patron Krause in Italia darà pure l’impulso decisivo alla trattativa per il prolungamento del terzino Woyo Coulibaly. Il classe 1999 è in scadenza a giugno e dovrebbe essere blindato almeno fino al 2027. Da non escludere che il rinnovo possa essere anche per un anno in più. Piccoli dettagli da discutere e sistemare nelle prossime settimane, ma che non sembrano mettere a rischio l’accordo.

Infine il club ha deciso di non intervenire per il momento sul mercato per rimpiazzare l’infortunato Alessandro Circati, che dovrà star fermo 6-7 mesi. Stagione praticamente finita per il centrale italo-australiano dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Gli svincolati proposti nelle ultime 48 ore (Manolas, Soumaoro, Kjaer e Djidji) al ds Mauro Pederzoli non convincono del tutto e quindi il Parma appare orientato ad aspettare il mese di gennaio per puntellare il pacchetto dei centrali difensivi.