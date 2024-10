E alla fine recrimina il Parma! Pecchia: "Pari fa rabbia, dovevamo vincerla"

Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il pareggio del suo Parma in casa della Juventus deciso dalle firme di Delprato e Sohm. Il tecnico dei ducali ha dichiarato: "Non mi soddisfa il risultato. L'emozione iniziale, la voglia di giocare e confrontarsi contro una squadra forte e in un ambiente bellissimo, sapendo di dover soffrire. Ma dopo una partita del genere bisogna uscire con una rabbia giusta. Quando si creano così tanti presupposti per segnare, in questo modo si porta a casa poco. Nel primo tempo la partita è stata bella, più aperta. Nella ripresa abbiamo subito la pressione inevitabile della Juve, con ordine. Nelle ripartenze, trovarsi in queste situazioni, fa rabbia. Usciamo dallo Stadium con rabbia, bisogna vincerle le partite. Andamento della squadra? Cali di tensione che ci hanno compromesso alcune partite. Tutto sommato la nostra linea è chiara: con identità precisa, giocarsi le partite a nostro modo. Ma troppo spesso usciamo con il rammarico della vittoria mancata".