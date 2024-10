Un po’ Thuram, un po’ Lukaku: perché Bonny ha stregato Giuntoli e la Juve

L'apprendistato della Serie B è finito a pieni voti e ora è iniziato lo step all'Università. Per Ange-Yoan Bonny la Serie A rappresenta un ulteriore passo in avanti della carriera. Ogni partita è un esame per mettere un mattoncino in più nella sua crescita, personale e di squadra, e dopo 10 giornate possiamo dire che è uno dei gioiellini più in mostra del Parma. Giovane ma con una pressione sulle spalle davvero notevole, perché il peso dell'attacco ducale è tutto sul classe 2003 francese. Un peso che l'attaccante ha dimostrato di saper reggere e non a caso è finito anche sul taccuino dei grandi club, tra cui proprio quella Juventus affrontata all'Allianz e a cui ha messo i brividi dopo una manciata di minuti con quel sinistro potente e deviato in angolo da Di Gregorio . E Giuntoli conferma...

Bonny, l'Angelo che ha stregato Giuntoli e la Juve

Sono bastate poche partite per attirare gli occhi attenti e scrupolosi delle big di Serie A perché Bonny è questo. Giocatore talentuoso e dotato di una fisicità imponente. Ha fatto impazzire Pongracic, ha lottato in mezzo a Pavlovic-Tomori e non ha avuto paura al cospetto del Maradona (dove ha pure segnato con freddezza su calcio di rigore). Ma anche all'Allianz si è districato bene tra Gatti e Danilo, nonostante poi nel corso della gara abbia faticato a trovare spazi per fare male. Attaccante moderno perché, fino a ora, nel suo bagaglio non ha molti gol all'attivo, ma è capace di lavorare e tanto per la squadra. Nello scacchiere di Pecchia, il primo a dargli fiducia ed è merito suo se tra i giocatori del Parma è quello più cresciuto sotto tutti i punti di vista, è il tassello più importante.

Il tecnico non ci ha mai rinunciato perché sa quel che gli può dare in campo: quantità, qualità, precisione e, soprattutto, nessun timore reverenziale anche in un palcoscenico importante come la Serie A. Gli anni in cadetteria gli hanno permesso di ambientarsi al calcio italiano e di acquisire lo status pro di attaccante determinante. Sin qui ha segnato 3 gol e fornito un assist, numeri importanti per il ragazzo alla prima occasione nel massimo campionato italiano. La Juve ci ha messo gli occhi sopra e Giuntoli non ha negato: "Ottimo calciatore", senza dare ulteriori dettagli. L'interesse c'è, soprattutto perché ai bianconeri manca un vice Vlahovic (Milik è infortunato) e potrebbe diventare obiettivo già nel mese di gennaio, anche se in Emilia non hanno nessuna intenzione di farlo partire. Dalle movenze alla Thuram al paragone con Lukaku: Ange (per tutto Angelo) ha colpito tutti per le sue caratteristiche...