Parma, Pecchia sfida l’Inter: “È un gigante, ma Inzaghi è in debito…”

Pecchia: "L'Inter è un gigante, ma Inzaghi è in debito"

Pecchia ha anilizzato così la formazione nerazzurra: "Affrontiamo un gigante, una top in Italia e in Europa. Vogliamo giocarcela con le nostre armi. Ci costringeranno a fare anche lavoro di ripiegamento, lì poi chiaramente il campo si apre. Non possiamo ridurre tutto ad una fase di non possesso, dobbiamo pensare di andare in avanti e provare a giocare in velocità, attaccando gli spazi. Dobbiamo utilizzare la nostra tecnica soprattutto nella fase offensiva. Fanno un altro campionato rispetto a noi. La forza fisica e lo strapotere anche sul piano tecnico è evidente, noi dobbiamo tenerne conto ma pensare a fare le cose su cui lavoriamo con personalità, forza e vigore. Quando c'è la possibilità dobbiamo avere le energie per giocare a calcio, cercando di far gol. Le partite si giocano per questo. Parma imbattuto nelle ultime undici a San Siro? Le statistiche non fanno vincere le partite, non danno alcun valore e alcun coraggio". Quindi su Inzaghi: "C'è poco da dire sul valore del suo lavoro. Bisogna fargli i complimenti, c'è voglia di un confronto tecnico. Ci siamo incrociati a ritirare un premio, gli ho ricordato la partita in Coppa Italia, è in credito con me. E' stata di insegnamento, sono cambiati i giocatori. Domani affronteremo la gara con ancora più giovani in un ambiente bellissimo. Dico ai miei di giocarsela dal primo minuto".