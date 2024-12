Pecchia: "Contro l'Inter non basta il 100%. Mercato? Linea chiara"

MILANO - Dopo il successo interno contro la Lazio, il Parma non riesce a bissare il colpaccio ed è costretto ad arrendersi a San Siro all'Inter di Simone Inzaghi. Termina 3-1 per i nerazzurri, il tecnico dei ducali Fabio Pecchia commenta così ai microfoni di Dazn il match: "C'è poco da discutere, quando affronti queste squadre, con tanta energie, diventa difficile ottenere qualcosa anche dando il 100%. Queste esperienze ci servono proprio per il campionato che stiamo affrontando e che dovremo fare in futuro".

Pecchia sul mercato del Parma: "Linea chiara"

Un Parma che riesce comunque a segnare una rete, la formazione emiliana ha realizzato 21 gol come il Napoli, Pecchia commenta: "Io chiedo questo ai miei, anche sul 3-1 di fare gol. Per vincere bisogna segnare, questa è la mentalità giusta. Concedere gol all'Inter non è una cosa fuori dal comune, poi ci siamo difesi anche bene. Noi abbiamo avuto anche situazioni per segnare". Una rosa giovane, la più giovane della Serie A quella a disposizione di Pecchia, ma sulle scelte di mercato nella finestra invernale non ci sono dubbi: "La linea della società è abbastanza chiara, l'esperienza bisogna farla in campo. Dobbiamo continuare così e, soprattutto, raccogliere quanto vissuto in partite come questa che ci danno molto".