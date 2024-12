Pecchia: "Siamo andati sotto le nostre potenzialità”. Su Valeri e Delprato...

Fabio Pecchia è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la manita della Roma per 5-0 inflitta al suo Parma. Il tecnico dei ducali ha dichiarato: "Il risultato è strano perchè il portiere della Roma è stato tra i migliori in campo. Noi abbiamo fatto poco, siamo stati sotto le nostre potenzialità. Ma ora dobbiamo lasciarci alle spalle questa gara e pensare alla prossima". L'allenatore del Parma ha poi agguiunto: "Abbiamo perso giocatori nella linea difensiva, siamo in emergenza a centrocampo e questo ci crea difficoltà. Però le partite vanno giocate, nel primo tempo la squadra ha creato e poteva anche trovare la rete".