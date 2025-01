Man salta Torino-Parma? Pecchia: “Vi spiego”. E su Bernabè…

Torino-Parma, conferenza Pecchia

L'allenatore del Parma ha dato subito una buona notizia: "Bernabé sta dando qualche segnale interessante". Il giocatore manca dal match contro il Genoa dello scorso novembre e senza di lui si è vista un'enorme differenza in campo. Pecchia però ha poi annunciato anche un forfait importante: "Oggi si è fermato Man per un problema alla schiena. Non parte con la squadra, non credo sia nulla di grave ma per domani non c'è". Poi novità anche su Delprato: "Si è allenato in gruppo, non a pieno regime ma è del gruppo. Chiedo a tutti di dar qualcosa di più, anche ai più giovani che sono arruolati da meno con noi. Tutti devono portare entusiasmo e voglia di stare nel gruppo, per fare il risultato servono tante cose e anche questo fa bene". Sul Torino, prossimo avversario: "Stanno vivendo un momento particolare. A Udine hanno fatto un risultato importante e c'è stata una reazione di energia. Vorranno farsi valere davanti al proprio pubblico. È una gara diversa rispetto all'ultima dal punto di vista tattico, dovremo trovare le giuste soluzioni come domenica scorsa".