Pecchia, conferenza Genoa-Parma: Bernabé, Man e condizioni Benedyczak

"A Genova sarà bello e stimolante per l'ambiente". Fabio Pecchia non si è nascosto in conferenza e alla vigilia della sfida contro i rossoblù ha voluto parlare anche della crescita dei suoi ragazzi: "Da ogni gara dobbiamo portarci dentro qualcosa per continuare a migliorare". I 19 punti in altrettante gare sono un buon bottino da neopromossa, al netto di assenze importanti legate a infortuni più o meno lunghi: Circati, Charpentier, Kowalski e Osorio hanno concluso anzitempo la stagione, mentre Bernabé (fuori da un mese e mezzo) sta piano piano recuperando. Il tecnico ha chiesto qualcosa in più da tutti a livello di responsabilità per sopperire alle mancanze e continuare a lavorare sul campo per raggiungere l'obiettivo salvezza. "I ragazzi devono essere pronti a capire cosa la partita chiede" ha sottolineato. Senza dimenticare il mercato: "Sarà un mese così".

Pecchia, conferenza Genoa-Parma

Fabio Pecchia ha analizzato la prossima sfida del Parma:"Il Genoa ha cambiato allenatore, sistema e atteggiamento in campo. Vogliono giocare, proporre e in questo mese hanno fato cose importanti. Ogni partita è diversa sul piano tattico, al di là della classifica dell'avversario". Per quanto riguarda le assenze i gialloblù dovranno fare a meno di un'altra defezione: "Benedyczak non ci sarà, ma recuperiamo Man. Si è allenato parzialmente e va gestito, ma parte con noi per Genova. Il gruppo è quasi al completo".

Tra i giocatori out, resta ancora fuori anche Estevez: "No, non è recuperato". Dal mercato, però, sono arrivati due innesti: "Marcone (al posto di Chichizola ceduto allo Spezia ndr) può darci una grande mano nel gruppo. Lovik ha bisogno di tempo ma si è allenato con la squadra in questi giorni". A chiudere ha parlato di Bernabé: "Cominciamo a vedere un po' di luce ma c'è da essere moderati e dare il tempo che serve. Chiaro che per noi è un recupero importante".