Pecchia, messaggio a Man: “La serietà è fondamentale”. E su Bernabè…

Il Parma deve rialzare subito la testa dopo la sconfitta contro il Genoa per cercare di conquistare punti importanti per l'obiettivo permanenza in Serie A . Pecchia sa bene l'importanza della prossima sfida contro il Venezia, reduce dalla sconfitta di misura contro l'Inter (nonostante un'ottima prestazione) e ha messo sull'attenti tutta la squadra in conferenza stampa. Il tecnico ha poi fatto il punto anche su Man e sulla sua forma fisica precaria.

Pecchia e le condizioni di Man

Pecchia ha risposto subito in merito alle condizioni di Man: "Vale per tutti. Ho sentito tante dichiarazioni su altre squadre, a gennaio c'è picco di mal di pancia dentro gli spogliatoi. Mi appello alla serietà e alla professionalità di ogni giocatore, è fondamentale affrontare questi momenti e saperli gestire. L'impegno e la serietà di tutti è imprescindibile. Lui ha continuato a lavorare parzialmente, va gestito". L'ala rumena dopo un grande inizio di stagione è in un momento di flessione, dovuto anche a dagli acciacchi e l'allenatore ha cercato di spronarlo, lanciando un messaggio a tutti quanti. Parole necessarie per dare un segnale e raggiungere l'obiettivo salvezza.

Parma-Venezia, conferenza Pecchia

L'allenatore del Parma ha fatto il punto della situazione: "Rispetto a settimana scorsa abbiamo Vogliacco con noi, verrà anche Estevez. Lui è tanto che è fuori, negli ultimi giorni è stato un po' più continuo". Sulla visita di Krause: "Il presidente è venuto per stare con la squadra, al di là del mercato. E' sempre un piacere vederlo, oggi ha seguito anche parte della rifinitura. Staremo insieme in queste ore fino a domani". Sui prossimi avversari: "Il Venezia ha fatto bene a Torino, a Napoli e contro l'Inter. Questo conferma il livello del campionato. Bisogna giocarsi le partite, non credo sarà molto diversa rispetto all'andata. Bisogna tener conto di tante cose, loro verranno per giocare e non per barricarsi, ma mi aspetto una gara simile a pochi mesi fa". Sul rientro di Bernabè: "Non dobbiamo farci prendere da frenesia ed entusiasmi, quando sarà pronto lo avremo. E' chiaro a tutti, al ragazzo e deve esserlo a chi lavora attorno alla squadra. Ci sono ancora tante partite, fare il calcolo delle tempistiche è difficile". Sulla mancanza del gol di Bonny: "Sono solo momenti. Chiaramente riguarda tutta la squadra ma non vedo grossi problemi in quel senso. Dobbiamo aver voglia di cercare il gol, non solo per Bonny ma per tutti".