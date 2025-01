Pecchia accoglie l'ex Juve al Parma e sfida il Milan: "Bonny out, Man..."

Il Parma ha bisogno di punti importanti per risalire la classifica e cercare di allontanarsi dalla zona calda della retrocessione. I dirigenti, insieme anche al neo arrivato ex Juve Cherubini , si sono attivati per rinforzare la rosa di Pecchia . Ora i ducali sarà ospiti del Milan a San Siro, cercando di replicare la grande prestazione dell'andata. L'allenatore ne ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto anche sugli infortuni e su alcune assenze importanti.

Milan-Parma, conferenza Pecchia

"Tutte le partite vanno giocate inizialmente e fino alla fine. L'ho sempre detto, è anche parte del modo di essere. La gara più importante è quella di domani. Sarà un match diverso rispetto a quello in casa. Affrontiamo una big europea, con tutta la sua qualità. Dovremo saper fare la fase difensiva e poi esser propositivi con la palla e costringere anche loro a correrci dietro". Poi Pecchia ha svelato un'assenza importante: "Bonny ha la febbre e resta fuori". Sui nuovi acquisti: "Djuric, Ondrejka e Lovik sono vicini a poter giocare, è questione solo di adattamento, sono in buone condizioni. Se cambierà lo stile di gioco con l'arrivo dell'ex Monza? Qualcuno mi ha fatto la battuta, ora possono crossare. Da quando sono qui abbiamo cercato sempre di giocare palla a terra, soprattutto in area, con qualità. Questa ora è un'alternativa importante, è un grande colpitore con presenza. Si tratta solo di adattarci alle caratteristiche, ma non cambierà totalmente la nostra filosofia". Un aggiornamento anche sugli infortunati: "Estevez ha una settimana in più di lavoro, è in condizione migliore. Bernabé ha fatto qualche passaggio in gruppo, domani non ci sarà ma siamo molto vicini". Poi ha proseguito, dando qualche indicazione tattica: "Chi sfiderà Leao? Delprato è in grado di ricoprire quel ruolo, anche per lui sarà una bella sfida".

Sull'arrivo di Cherubini: "C'è poco da dire, do il benvenuto ad un grandissimo professionista, con esperienza internazionale che ha maturato alla Juventus. Il fatto di aver lavorato insieme sarà un valore aggiunto, credo per entrambi, l'esperienza alla Juve è stata molto positiva". Infine su Man: "Tutto quello che c'è fuori lo lasciamo da parte. A Genova non era entrato bene, domenica è stato molto positivo. Ne sono contento e deve esserlo anche lui. Mi aspetto da lui e da tutti di dare ancora di più. Questa settimana ha lavorato a pieno regime, mi aspetto tanto da lui e da tutti".