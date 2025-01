Pecchia: "Parma tanta roba. Theo e Leao fuori? Ho pensato ma che caz..."

MILANO - "La partita migliore dell'anno? Grazie, ma c'è dispiacere , perché quando fai una partita del genere e esci a mani vuote, c'è amarezza. Ma anche consapevolezza, ho visto tante cose fatte bene: palleggiare sotto pressione, difendersi con ordine, cercare il gol fino all'ultimo. Torniamo a casa a mani vuote, ma ci deve servire per il futuro ". È l'analisi, offerta ai microfoni di Dazn, del tecnico del Parma Fabio Pecchia dopo il rocambolesco ko per 3-2 allo stadio Giuseppe Meazza contro il Milan: "Oggi ho ritrovato lo spirito del Parma? Abbiamo recuperato anche un po' di giocatori: allenarci tutti insieme è un'altra storia. Come l'arrivo di Djuric, che è un riferimento non solo tecnico. Oggi c'è tanta roba sul campo, abbiamo messo qualità e spirito . Sul finale siamo venuti meno e abbiamo pagato un po' di ingenuità e inesperienza, avevamo tanti giovani. Dispiace ma guardiamo avanti con fiducia. Uscire da San Siro delusi è un aspetto positivo : ora nello spogliatoio c'era grande silenzio e amarezza. Evidentemente sono state fatte cose grandi ma non è servito. Dobbiamo affrontare con grande entusiasmo e fiducia".

La conferenza di Pecchia

"Volevamo giocarcela come siamo soliti in un ambiente che spinge. Quando c'è stato da difendere lo abbiamo fatto con ordine. Djuric è un riferimento anche per gli altri giocatori di qualità. Rimpianti? Nel finale sono saltati tutti gli schemi, abbiamo avuto anche l'occasione per segnare. Forse ci siamo abbassati un po' troppo, ma ci sta visto che stavamo vincendo 2-1 a San Siro. Come sta Estevez? Abbiamo bisogno di tutti e la condizione deve migliorare. Devono ancora recuperare Bernabé e Bonny. Con tutti siamo più forti. Cosa ho pensato dopo le sostituzioni di Theo Hernandez e Rafael Leao? Ma che caz... Poi vabbè, il Milan ha una rosa di spessore e può ribaltare le partite. È una rosa top a livello europeo", sono state invece le parole di Fabio Pecchia in conferenza stampa.

