Parma, inizia l'era Chivu: "Qui vale dieci volte l'Ajax"

Parma, Chivu si presenta

Così Chivu in conferenza: "Sono sorpreso e onorato dalla chiamata della società, che ha avuto il coraggio di chiamarmi per un colloquio. I primi giorni sono impegnativi, sembra di essere in un frullatore. Mille persone da conoscere e qualcosa che succede ogni minuto ma la priorità è la squadra, conoscere i giocatori anche a livello caratteriale e impostare la prossima partita. La rosa è ricca di giovani di qualità, il nostro compito è ottenere risultati e dargli la possibilità di crescere. Manca qualcosa come autostima in questo momento a causa dei risultati, mi sono focalizzato sul ridare fiducia e coraggio. Bisogna esser propositivi, conta tanto la fiducia in un giovane. I miei ragazzi sono i più bravi, io devo dar loro il massimo". Sul possibile modulo da utilizzare sabato col Bologna non anticipa nulla: "Non lo anticipo, non posso anticipare troppe cose a Vincenzo Italiano. Il Bologna è una grande squadra, abituata a fare un certo tipo di calcio, non credo sia preoccupato. Ovvio che ogni partita poi è complicata in Serie A, nessuno ti regala nulla".

"Parma? Dieci volte l'Ajax"

E ancora: "Essere leader è una dote innata, non tutti ce l'hanno, bisogno toccare i tasti giusti per trasmettere fiducia e orgoglio, ma per me la leadership in una squadra si base su un nucleo di pochi giocatori che poi la trasmettono agli altri". Su Bernabè: "Un ragazzo talentuoso e di qualità, devo ancora scoprire meglio il ruolo anche se lo conoscevo prima e l'ho visto lavorare. Centrocampista totale, può fare tutto in un centrocampo a due e a tre e nasce anche come trequartista. Devo conoscerlo in fretta e metterlo a disposizione della squadra, mettendolo nel ruolo dove si trova meglio". Per Chivu si era parlato nel recente passato anche di una opportunità Ajax, ma l'olandese è netto: "Parma per me è dieci volte l'Ajax: ho grande rispetto per i lancieri, ma è ma è così che vedo le cose in questo momento, e voglio trasmettere questo approccio anche alla squadra. Non mi piace parlare del me calciatore, dietro però mi porto un bagaglio di conoscenze. Spero che le mie qualità siano giuste per salvare la squadra".