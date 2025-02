Parma, Chivu esalta Leoni: “Sappiamo cosa può diventare, non guardo l’età”

Dopo la vittoria all'esordio nel derby contro il Bologna, che ha permesso al Parma di uscire dalla zona retrocessione, Cristian Chivu ha parlato in confereza stampa in vista dell'Udinese. Un ostacolo difficile contro una delle squadre più in forma del campionato, come sottolineato dall'allenatore rumeno: "Sono tra i più fisici del campionato. Ultimamente hanno cambiato modo di giocare, ottenendo tre vittorie ed un pareggio. Sarà difficile come ogni gara di Serie A. Siamo pronti per affrontarli e sistemare anche le dinamiche a gara in corso. L’Udinese non gioca solo in verticale, ultimamente fanno tante rotazioni e cambiano modo di attaccare con il tridente Sanchez, Lucca e Thauvin. Noi dobbiamo mantenere compattezza e spirito di sacrificio, anche per le seconde palle".