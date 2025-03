Parma, Chivu alla Allegri per evitare la Serie B: “Meno belli e più concreti”

Al Parma in questo momento interessa solo una cosa: vincere. Bonny e compagni al momento hanno un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto e per evitare la retrocessione in Serie B devono invertire il trend e cercare di conquistare i tre punti. Ospiteranno al Tardini un avversario ostico come il Torino , in netta ripresa, come dimostrato contro il Monza . Chivu lo sa bene e per caricare l'ambiente ed entrare nello spirito dei giocatori ha preso in prestito la filosofia di Allegri .

Chivu alla Allegri verso Parma-Torino

"Esser belli e pensare di avere tempo per crescere è sbagliato. Il tempo stringe, è il nostro peggiore nemico. Dobbiamo andare su cose concrete, certezze e pragmatismo per ottenere punti" - così Chivu in conferenza stampa ha messo la squadra sull'attenti, spiegando come la cosa più importante per le prossime sfide sia il risultato. Un ragionamento alla Allegri, per cercare di raggiungere l'obiettivo della salvezza e non salutare la Serie A appena dopo una stagione dalla promozione. "Ho visto i ragazzi pronti ad accettare il lavoro e anche la maggior intensità che gli chiediamo, consapevoli dell’importanza di queste partite. Quello che ci interessa sono i punti. L’ho detto anche in settimana, non accetto che una squadra sia più motivata di noi a prescindere dall’obiettivo. La motivazione è fondamentale, si parte da lì, fa parte di un processo mentale. Nessuno di noi può essere più motivato. La paura? Fa bene fino a un certo punto. Quando hai paura è perché ci tieni bene, ma quando sei preoccupato e ansioso l’energia viene meno e non va bene neanche per l’autostima" - ha poi ribadito il tecnico.