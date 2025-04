Allegri fa visita a una panchina di Serie A: incontro con la dirigenza

Il futuro di Allegri

Al momento il nome di Allegri è sul taccuino di vari dirigenti, ma ancora non c'è nulla di concreto. Il Milan è pronto ad affidare il ruolo da ds a Paratici e sicuramente tra le alternative per la panchina potrebbe esserci anche l'ex Juve, che ha già ha lavorato con lui in bianconero. Ancora è prematuro individuare una possibile panchina per Max, che al momento si sta godendo questi viaggi espolarativi in altri mondi, come quello del Parma. Una visita molto gradita da parte degli emiliani che la prossima giornata dovranno affrontare l'Inter, una squadra che Allegri ha battuto più volte.