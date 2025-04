Parma, recupero in attacco in vista Juve. Come se la gioca Chivu 

PARMA - Dopo Inter e Fiorentina il Parma si appresta ad affrontare la Juventus. Lunedì prossimo i ducali ospiteranno i bianconeri ma l'umore in casa crociata è buono dopo il doppio pareggio con i campioni d'Italia e i viola inoltre arrivano notizie incoraggianti anche dall'infermeria: Matteo Cancellieri, fermo da quasi un mese, è vicino al recupero.Una opzione in più per l'attacco, più probabile a gara in corso, in vista della sfida contro i bianconeri di Tudor.