Chivu: “La Juve va oltre i nomi. Tudor? Ora il passato non è importante”

Poi sulla sfida tra lui e Tudor , entrambi ex difensori: "Quello che abbiamo fatto da giocatori non è importante ora, abbiamo cambiato mestiere e il lavoro è molto diverso. Siamo allenatori che hanno esperienza alle spalle, abbiamo giocato in squadre vincenti che proponevano gioco e volevano vincere. Spesso è anche successo questo. Le realtà sono diverse ora, noi guardiamo al nostro obiettivo e loro pensano al loro. Noi dobbiamo avere l'umiltà per lottare per la salvezza, loro hanno ambizioni diverse anche per come è costruita la rosa. Se potessi togliergli un giocatore? Non spendo energie a pensare chi c'è e chi manca, hanno un organico in grado di sopperire ad ogni assenza. Davanti hanno qualità e anche dalla panchina, stiamo pensando alla preparazione della nostra partita per capire i momenti, cercando di gestirli con serenità. Lavoriamo sulla nostra manovra, per la consistenza che serve per affrontare ogni avversario".

Parma, Chivu: "Serve più cinismo in Serie A"

Infine sugli ultimi risultati ottenuti dalla sua squadra: "Vorrei vedere più cinismo. Abbiamo creato contro l'Inter due situazione nitide, lo stesso a Firenze ad inizio gara. La Serie A non regala tante situazione da gol, bisogna avere l'umiltà per capire che quando si arriva cinque volte davanti al portiere bisogna fare cinque gol. Sulla manovra e sullo sviluppo abbiamo fatto delle belle cose, non avevamo nulla da perdere contro l'Inter. Anche a Firenze abbiamo fatto bene nel primo tempo, si poteva fare qualcosa di più nel secondo ma le ammonizioni ci hanno condizionato nei duelli. Questi però non sono alibi, bisogna capire gli alti e bassi. Io non sono contento per i due punti, ci davano per sfavoriti e invece abbiamo fatto due punti e con la sensazione che, per le occasioni, si potesse ottenere di più. A me fa piacere aver trovato entusiasmo, in noi e nella piazza. I tifosi ci hanno dato una mano in casa e anche a Verona, di lunedì sera erano in tanti. Io non mi sento niente, faccio il mio lavoro cercando di dare qualcosa ai miei ragazzi, facendogli capire che bisogna innamorarsi di quello che si fa. Lavorare con entusiasmo tutti i giorni per migliorare, non per passare un'altra giornata aspettando lo stipendio di fine mese. Bisogna alzare l'asticella nella motivazione, nell'ambizione e anche individualmente. Ognuno potrebbe fare l'allenatore se si trattasse solo di aggiustare, è un lavoro più complicato ma il merito è sempre dei giocatori che cercano di mettersi a disposizione delle idee di un allenatore e di migliorare per aggiungere qualcosa in più".

