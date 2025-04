Parma, due novità tra i convocati verso la Juve

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Parma e Juventus, in programma per le ore 18:30 dopo il rinvio di lunedì 21 aprile. Chivu ha sciolto le ultime riserve e ha scelto i convocati per la partita con i bianconeri. Un paio di novità rispetto all'ultima gara, quella con la Fiorentina, e un gruppo quasi al completo come non lo si vedeva da diversi mesi. All'appello mancano Charpentier (stagione finita), Mihaila (problema muscolare), Benedyczak (in campo per poche partite prima del nuovo infortunio), Kowalski (sulla via del recupero dopo il problema alla terza giornata contro il Napoli) e, ultimo, Osorio (operato alla schiena e stagione finita). Per Chivu, però, è importante aver recuperato la condizione dei suoi giocatori più importanti: Bernabé e Hernani, quelli di maggior qualità in mezzo al campo, oltre a Djuric per avere un ricambio in attacco ai due centravanti.