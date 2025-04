"Grazie Agnelli, grazie Juve, 12 anni fantastici": Cherubini e i ricordi bianconeri, "partita speciale"

"La Juve? Ho avuto la fortuna di lavorare in un club straordinario per dodici anni". Sono le parole di Federico Cherubini , intervenuto prima del fischio d'inizio di Parma-Juventus , incontro valido per il recupero della 33ª giornata di campionato. L'ex direttore sportivo bianconero, da gennaio 2025 amministratore delegato dei Ducali, oltre a fare il punto sulla gara contro la formazione di Igor Tudor , ha risposto anche sul proprio trascorso a Torino, dove prima di subentrare a Fabio Paratici nella direzione sportiva, aveva ricoperto il ruolo di direttore tecnico.

Cherubini: "Ringrazio Andrea Agnelli"

Queste le parole di Cherubini: "Posso ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte del percorso, una su tutte Andrea Agnelli - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Oggi, però, siamo concentrati sulla partita che può portare punti salvezza. Chivu? Credo che il mister stia portando avanti i valori che lo hanno contraddistinto dal calciatore. La scelta è una scoperta anche per noi, ma siamo contenti della scelta fatta. Il nuovo Tardini? Il progetto dello stadio è un obiettivo che il presidente Krause ha avuto come prioritario. È importante per una città come Parma avere uno stadio tutto suo. Noi faremo di tutto per rendere il Tardini uno stadio più moderno".