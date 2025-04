Chivu, veleno sulla Juve: "Batterli è sempre bello". Pellegrino: "Gol davanti a Crespo, che emozione"

Vittoria pesantissima per il Parma. I gialloblù al Tardini superano di misura la Juve, grazie ad un gol di Pellegrino. Successo di spessore non soltanto per il valore dell'avversario, ma anche perché porta in dote 3 punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella lotta salvezza. Entusiasmo, e non potrebbe essere diversamente, nelle parole rilasciate nel post gara da Cristian Chivu.