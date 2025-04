Ha ridicolizzato Vlahovic, la Juve lo sogna per il futuro: tutto su Leoni

Obiettivo Juve e Inter

L’estate scorsa il Parma ha battuto la concorrenza di Inter e Napoli e se l’è accapparato per 5 milioni più altri 3 di bonus. Valutazione già triplicata nel giro di pochi mesi. D’altronde l’unico classe 2006 a giocare titolare in Serie A non poteva passare inosservato. Juventus e Inter l’hanno già messo nel mirino per la prossima stagione e pure dall’estero fanno capolino con sempre più frequenza gli osservatori delle formazioni inglesi e spagnole. Per pensare al mercato ci sarà tempo: Leoni è totalmente concentrato sull’obiettivo salvezza da raggiungere col Parma. Il più in fretta possibile. Mentalità vincente trasmessagli dai genitori: papà Emanuele (oggi direttore di banca) e mamma Michela (fa la fisioterapista) vantano entrambi un passato da sportivi professionisti nella pallanuoto. Uno sport che per doti e struttura fisica poteva essere pure nel destino di Giovanni, prima che però il pallone avesse la meglio in età pre-adolescenziale. All’epoca tifava per la Roma e sognava di diventare il nuovo Smalling.