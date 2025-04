Cherubini: "Obiettivo salvezza. Leoni? Tante chiamate, ragazzo maturo"

Parma e il calciomercato, le parole di Cherubini

Uno dei colpi più importanti è stato di sicuro Pellegrino: "È stata una operazione che ho vissuto poco quando sono arrivato. Sta colpendo per la maturità. Ha una grande professionalità, essere cresciuto in una famiglia in cui si respira calcio è molto importante. Speriamo di non caricarlo di eccessive aspettative o pressioni". Sul calciomercato che si appresta a entrare nel vivo: "In questo momento l'obiettivo da conquistare è la salvezza. Gli ultimi risultati ci stanno facendo vedere l'obiettivo troppo vicino. Invece è ancora tutto da conquistare, ci sono 5 partite e tanti punti. Dobbiamo conquistarci la permanenza in Serie A. Che giocatore prenderei subito alla Lazio? Ce ne sono diversi che prenderei ma, senza nulla togliere ai giocatori della Lazio, siamo soddisfatti di quei giocatori che abbiamo in rosa. Per avere come obiettivo un giocatore della Lazio dobbiamo almeno rimanere in Serie A". Su Leoni, gioiellino del Parma ambito da numerosi grandi club: "Se mi hanno chiamato? No, però chi è nell'ambiente sa che siamo di fronte ad un giocatore che oltre alle doti tecniche ha dimostrato di essere maturo. È un 2006 e sta affrontando gare difficili con una serenità che fan ben sperare per il Parma e per la nazionale".