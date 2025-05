Allegri non resiste, la Serie A chiama: di nuovo sugli spalti a seguire un vecchio amico...

Allegri e la "passione" per il Parma. Nessun nuovo scossone alla guida della formazione emiliana, la panchina di Cristian Chivu è ben salda, ma l'ex allenatore della Juventus è ormai un habituè dell'ambiente gialloblù. In occasione di Parma-Como, match importantissimo in chiave salvezza per i padroni di casa, il tecnico è stato avvistato in tribuna per assistere alla partita, tra l'altro ospite degli emiliani al ristorante curato dalla stellata Antica Corte Pallavicina. Presente anche il designatore tecnico della Romania Mircea Lucescu, probabilmente accorso per visionare da vicino Dennis Man.