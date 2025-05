Chivu: "Coraggio e sacrificio, Napoli agguerrito ma lo saremo anche noi"

Negli ultimi 180' della Serie A , sono ancora tanti i verdetti in bilico. Ben due passano da una singola partita, Parma-Napoli: allo stadio Tardini c'è in ballo la salvezza e lo Scudetto , testacoda di un finale di stagione a dir poco avvincente. Agli emiliani serve l'ultimo sforzo per ottenere la permanenza nella massima serie, agli azzurri il compito di continuare a vincere per tentare di diventare campioni d'Italia per la quarta volta nella loro storia. Di questo e altro ha parlato il tecnico gialloblu Cristian Chivu nella conferenza stampa di vigilia.

Parma-Napoli, la conferenza stampa di Chivu

"È una finale come tutte le altre disputate finora. La mentalità, la preparazione, l'approccio alla partita rimane quello, trattiamo tutte le gare come una finale. Abbiamo preparato la sfida nella giusta maniera per essere all'altezza di quello che affronteremo domani". È netto Cristian Chivu che cerca di tenere alto il morale dei suoi ragazzi. Continua: "Tutte le squadre affrontate hanno sempre voluto vincere, ovvio che a questo punto della stagione si giocano il campionato, ma anche noi ci giochiamo qualcosa di importante. Sarà una partita difficile per entrambe, bisogna gestire qualche emozione in più. Bisogna esser all'altezza nel gestire il lato mentale. Siamo a fine stagione, dobbiamo gestire anche l'aspetto fisico. Non sarà semplice né per loro né per noi".

Cosa teme di più del Napoli? "Siamo consapevoli dell'avversario che affronteremo domani, la forza di una squadra guidata da un allenatore che è un vincente. Dobbiamo essere al meglio, saper gestire i momenti e sfruttare quello che l'avversario concede, consapevoli che affrontiamo una squadra che si gioca un pezzo di scudetto e che deve vincere". Servirà molto coraggio: "Vedremo domani. L'allenamento è un termometro importante, la partita però poi regala emozioni diverse che vanno gestite, quello non si allena in settimana. Sulla gara di Empoli confermo che potevamo far meglio, vista soprattutto la leggerezza in alcuni duelli. Guardando però il bicchiere mezzo pieno abbiamo avuto una reazione caratteriale, abbiamo pareggiato la partita. Come sempre accade poi l'episodio incide sulla partita, ma i ragazzi hanno tirato fuori il carattere. Non dobbiamo mai guardare indietro, dobbiamo esser pronti con autostima per la gara di domani sera".