Chivu-Parma, incontro positivo con Cherubini: le novità sul futuro

Il matrimonio tra il Parma e Chivu è pronto a proseguire: l'allenatore dopo aver conquistato la salvezza con i ducali, sembra aver ricuvuto ulteriore fiducia dalla proprietà anche per il possimo anno di Serie A . Infatti l'incontro tra il tecnico, il suo agente e il direttore sportivo Federico Cherubini, sembra si sia concluso nel migliore dei modi e nella prossime settimana dovrebbero esserci altri colloqui per discutere eventuali dettagli sul nuovo contratto.

Parma-Chivu, incontro positivo

Chivu ha messo a segno 3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte sulla panchina del Parma dal suo arrivo. Un bottino che ha portato la squadra alla salvezza all'ultima giornata, grazie anche alla rimonta contro l'Atalanta, e la conseguente fiducia da parte della società. Ha preso in meno una situazione complicata dopo l'esonero di Pecchia e ha saputo raggiungere l'obiettivo, ottenendo anche vittorie importanti come quella contro la Juventus. Ora il rumeno è pronto a dira la sua anche per il prossimo anno e non resta che attendere solo la fumata bianca, dopo l'incontro a Collecchio terminato in maniera positiva.