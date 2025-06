Cuesta, dalla Juventus al Parma. E quel passato con Soulé, Savona, Mbangula e Miretti...

Cuesta, l'incontro con Arteta e l'esperienza all'Arsenal

Lontano da Torino inizia a girare per l'Europa con l'obiettivo di imparare dai migliori. Da spagnolo non può non far visita a Pep Guardiola, già allenatore del Manchester City. Lì conosce Mikel Arteta ed è un incontro che strega entrambi. Nel passaggio sulla panchina dell'Arsenal, il tecnico non ha dubbi: chiama Carlos Cuesta e lo aggiunge al suo staff con il ruolo di “allenatore dello sviluppo individuale”. Dalle giovanili a uno dei più grandi club al mondo, con la giovane età che diventa un pregio, tanto che sono diversi i giocatori a tesserne le lodi. Su tutti Xhaka: “Rimani ovviamente sorpreso quando uno così giovane arriva in un grande club come l’Arsenal, ma lui sa quello che fa e come parlare ai giocatori. È stato fantastico sin dall’inizio, il nostro rapporto era davvero speciale e mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi. Sono sicuro che un giorno diventerà l’allenatore di un grande club, perché ha le idee chiare”. Così come Nuno Tavares, oggi alla Lazio: “Riesce ad ascoltare i giocatori perché anche lui è giovane, mi ha aiutato molto a migliorare e a crescere”.