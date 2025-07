Parma, si parte con un pari col Werder. Ansia Ondrejka: via in ambulanza

Termina senza gol il primo vero test estivo del Parma versione 2025/26. La squadra allenata da Carlos Cuesta impatta 0-0 contro il Werder Brema nel Parkstadion di Delmenhorst, in Germania. Un’amichevole utile più per mettere minuti nelle gambe che per trarre giudizi tecnici, ma che ha comunque offerto spunti interessanti, soprattutto nella prima frazione. Il Parma, reduce dal test in famiglia con la Primavera, parte con buon piglio. L’occasione più nitida arriva nei primi minuti , quando Pellegrino si avventa su un perfetto cross di Valeri e colpisce di testa centrando il palo. Pochi istanti prima, lo stesso attaccante argentino si era reso pericoloso con una conclusione respinta dalla difesa tedesca. Con il passare dei minuti, i ritmi si abbassano: le gambe appesantite dalla preparazione si fanno sentire su entrambi i fronti. Il Werder prova a rispondere , ma la retroguardia crociata regge senza affanni.

L'infortunio di Ondrejka

In mezzo al campo si fanno notare i meccanismi provati da Cuesta in queste prime settimane di ritiro, con qualche buona combinazione e linee di gioco già abbozzate, ma la nota stonata della serata è l’infortunio di Ondrejka. L’attaccante svedese ha subito un durissimo colpo alla gamba sinistra ed è stato portato via in ambulanza. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma lo staff medico del Parma resta in allerta. Nel complesso, un test probante contro un avversario di buon livello, che offre a Cuesta indicazioni preziose in vista dei prossimi impegni pre-campionato. I gol non sono arrivati, ma il lavoro tattico inizia a vedersi. Ora si torna a Collecchio, dove proseguirà la preparazione estiva.