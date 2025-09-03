Cremaschi, da compagno di Messi all'arrivo a Parma... a giugno lo seguiva la Juve

Il Parma mette a segno il suo nono colpo del mercato estivo assicurandosi Benjamin Cremaschi , centrocampista classe 2005 proveniente dall’ Inter Miami . Il giocatore statunitense, con passaporto italiano e origini argentine, è arrivato nelle scorse ore in città per completare le visite mediche, pronto a iniziare la sua prima avventura in Europa. Dopo oltre 100 presenze nella Major League Soccer americana, è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Cuesta per mostrare il suo valore in Serie A. Il prestito con diritto di opzione rappresenta una scommessa interessante per il club ducale, che punta sulla sua crescita e potenziale. L’operazione porta a Parma un giovane ma già esperto centrocampista internazionale, desideroso di affrontare nuove sfide e che nei mesi scorsi era finito nel mirino anche della Juventus .

Un centrocampista moderno: chi è Benjamin Cremaschi

Benjamin Cremaschi è un centrocampista completo, che unisce dinamismo, tecnica e una spiccata intelligenza tattica. Nato a Miami nel 2005, è un giocatore di struttura atletica solida ma non imponente, con qualità da mezzala box-to-box: è efficace sia nella fase di costruzione che in quella di recupero. Non è un regista classico, ma un interno di centrocampo capace di coprire grandi porzioni di campo, abile nel pressing e nelle transizioni. Dotato di una discreta visione di gioco e di un buon piede, sa rendersi utile anche in fase offensiva con inserimenti e conclusioni da fuori. È il profilo di giocatore moderno, versatile e adattabile, che può trovare spazio in diversi moduli e contesti tattici. Un giocatore polivalente che Cuesta potrebbe utilizzare sia come alter-ego di Bernabé oppure anche insieme a lui ma leggermente più avanzato in quel 3-4-2-1 nelle idee del tecnico spagnolo sin dal ritiro.

La crescita tra MLS e nazionali: il percorso di Cremaschi

Cremaschi ha iniziato a giocare nei settori giovanili del Key Biscayne SC e del Weston FC Academy, per poi approdare all’Inter Miami, club con cui ha completato la sua formazione e compiuto l’esordio tra i professionisti. In sei anni all’interno della società americana, ha scalato tutte le gerarchie fino a diventare titolare fisso. Con l’Inter Miami ha collezionato 107 presenze, segnando 8 gol e fornendo 9 assist. Il 2023 è stato un anno fondamentale: ha debuttato con la Nazionale maggiore degli Stati Uniti il 13 settembre, a soli 18 anni, nel match vinto contro l’Oman. In precedenza era stato convocato anche dall’Argentina Under 20, grazie alle sue origini, ma ha poi scelto di rappresentare gli USA, di cui oggi è capitano della selezione U20. Inoltre, ha partecipato al Mondiale per Club giocando al fianco di Messi e Busquets, arrivando fino agli ottavi di finale (persi contro il Psg).