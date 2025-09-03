Cutrone: "Ho scelto Parma perché è una grande piazza, vi racconto il gol all'esordio"

Patrick Cutrone è stato subito protagonista al suo esordio con la maglia del Parma con il gol decisivo realizzato contro l' Atalanta che ha permesso alla squadra crociata di pareggiare per 1-1. Un'emozione che l'attaccante ha raccontato oggi ai microfoni di Radio TV Serie A: “Quando ho visto la punizione ho pensato: 'Vado dal lato opposto rispetto ai saltatori, quelli che sono più alti'. Speravo che la palla arrivasse lì. E infatti è arrivata lì ed io ero pronto per far gol. I miei compagni mi dicevano che sarei entrato e avrei segnato subito, è il mio obiettivo: sono un attaccante e voglio fare gol sempre, che siano 5, 10 minuti o di più”.

Cutrone: "Cuesta esalta le mie qualità"

Quindi sull'abbraccio con Pasalic a fine partita: "Ci conosciamo da tantissimo, mi ha fatto i complimenti per il tipo di partita che è stata fatta e io ho fatto i complimenti a lui. Anche perché ha segnato. Apprezzo molto oltre che la persona il giocatore, ci siamo fatti i complimenti a vicenda”. Poi sulle sue prime impressioni su Cuesta: "L’allenatore ha tre anni in più di me, sono arrivato qui e già dal primo giorno sono riuscito a entrare nei meccanismi della squadra perché il suo è un gioco che esalta le mie qualità. Ho parlato tanto con l’allenatore che mi chiede alcune cose che sa che posso dare. Sa che posso fare anche un altro tipo di lavoro, mi son trovato subito bene. In questi giorni con la sosta stiamo lavorando per entrare ancora meglio nei meccanismi".

Parma, Cutrone: "Il gol è stato istinto"

Cutrone è tornato sul movimento del gol ed i complimenti ricevuti da Pazzini: "Penso che quello sia puro istinto, anche perché non è che provi degli schemi direttamente su questa cosa, o lo hai o non lo hai questo istinto. È anche il crederci, rendere sempre positive le cose. Sai che quella palla può trasformarsi in una risposta del portiere. È un po’ un gol alla Inzaghi, ma sinceramente Pippo ne ha fatti talmente tanti, che quasi tutti si possono considerare gol alla Pippo Inzaghi. Pazzini ha detto che gli attaccanti devono pensare sempre positivo e sentire che ogni palla può essere trasformata in gol? Mi fa tanto piacere sentire le sue parole, apprezzo che arrivino da un grande attaccante come lui. Sono d’accordo su tutto, ha fatto una perfetta disamina. Tu il movimento devi farlo, se non arriva fa niente, però intanto tu sei lì".