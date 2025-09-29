Tuttosport.com

Parma, la prima gioia di Cuesta: "Questi ragazzi hanno un cuore unico"

Le parole dell'allenatore degli emiliani dopo il primo successo stagionale: "Dopo il gol abbiamo visto una squadra più coraggiosa"
parma
Parma, la prima gioia di Cuesta: "Questi ragazzi hanno un cuore unico"
Parma

Parma

PARMA - Trascinato dalla doppietta di Mateo Pellegrino il Parma batte i Torino 2-1 e conquista la prima vittoria stagionale. Le parole di Carlos Cuesta nel post-partita: "C’è felicità, soprattutto per i giocatori, per i tifosi, per tutte le persone del club che hanno lavorato tantissimo da quando sono arrivato. I ragazzi hanno una voglia, una disponibilità e un cuore unico, quello che vedete in campo e quello che io vedo ogni giorno. Questa è la cosa che mi riempie di gioia: vivere una serata bella come questa insieme a loro. Esultanza? Era per mia moglie, che era allo stadio e ha sofferto con me fino alla fine".

Squadra più libera dopo il rigore di Pellegrino?

"Sì, sicuramente dopo il gol abbiamo visto una squadra più coraggiosa, con personalità e qualità. Nei primi 35 minuti, invece, abbiamo sofferto un po’, frenati forse dal momento. Il Torino è stato bravo a impostare la partita, noi faticavamo a costruire e a portare la pressione alta. Solo in alcune occasioni, come quella di Bernabè, siamo riusciti a ripartire. Man mano che la gara andava avanti, siamo cresciuti e sono contento di questo sviluppo, oltre al risultato. Quanto a Oristanio, sta seguendo un percorso individualizzato dopo il suo arrivo: oggi era la prima volta dall’inizio, ci lavoreremo perché può darci tanto durante la stagione".

Parma ideale è vicino?

"Siamo vicini nel cuore, che per me è la prima cosa da costruire quando si vuole creare un’identità. Vedo ragazzi connessi all’idea, disponibili, pieni di energia e di passione. La prestazione, soprattutto all’inizio, non è stata al livello che volevamo: dovremo migliorare e ci concentreremo anche sul recupero in vista della prossima partita importante di sabato. Godiamoci questa vittoria ma prepariamoci subito a ciò che ci aspetta."

Tridente anche alla prossima?

"Vedremo, la rosa ci offre molte alternative in base allo stato di forma e al tipo di avversario. Sceglieremo la soluzione migliore a seconda della partita che vogliamo preparare"

