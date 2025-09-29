Parma, la prima gioia di Cuesta: "Questi ragazzi hanno un cuore unico"

Squadra più libera dopo il rigore di Pellegrino?

- Trascinato dalla doppietta diile conquista la prima vittoria stagionale. Le parole dinel post-partita: "C’è felicità, soprattutto per i giocatori, per i tifosi, per tutte le persone del club che hanno lavorato tantissimo da quando sono arrivato. I ragazzi hanno una voglia, una disponibilità e un cuore unico, quello che vedete in campo e quello che io vedo ogni giorno. Questa è la cosa che mi riempie di gioia: vivere una serata bella come questa insieme a loro. Esultanza? Era per mia moglie, che era allo stadio e ha sofferto con me fino alla fine".

"Sì, sicuramente dopo il gol abbiamo visto una squadra più coraggiosa, con personalità e qualità. Nei primi 35 minuti, invece, abbiamo sofferto un po’, frenati forse dal momento. Il Torino è stato bravo a impostare la partita, noi faticavamo a costruire e a portare la pressione alta. Solo in alcune occasioni, come quella di Bernabè, siamo riusciti a ripartire. Man mano che la gara andava avanti, siamo cresciuti e sono contento di questo sviluppo, oltre al risultato. Quanto a Oristanio, sta seguendo un percorso individualizzato dopo il suo arrivo: oggi era la prima volta dall’inizio, ci lavoreremo perché può darci tanto durante la stagione".