Parma, la prima gioia di Cuesta: "Questi ragazzi hanno un cuore unico"

Squadra più libera dopo il rigore di Pellegrino?
"Sì, sicuramente dopo il gol abbiamo visto una squadra più coraggiosa, con personalità e qualità. Nei primi 35 minuti, invece, abbiamo sofferto un po’, frenati forse dal momento. Il Torino è stato bravo a impostare la partita, noi faticavamo a costruire e a portare la pressione alta. Solo in alcune occasioni, come quella di Bernabè, siamo riusciti a ripartire. Man mano che la gara andava avanti, siamo cresciuti e sono contento di questo sviluppo, oltre al risultato. Quanto a Oristanio, sta seguendo un percorso individualizzato dopo il suo arrivo: oggi era la prima volta dall’inizio, ci lavoreremo perché può darci tanto durante la stagione".
Parma ideale è vicino?
"Siamo vicini nel cuore, che per me è la prima cosa da costruire quando si vuole creare un’identità. Vedo ragazzi connessi all’idea, disponibili, pieni di energia e di passione. La prestazione, soprattutto all’inizio, non è stata al livello che volevamo: dovremo migliorare e ci concentreremo anche sul recupero in vista della prossima partita importante di sabato. Godiamoci questa vittoria ma prepariamoci subito a ciò che ci aspetta."
Tridente anche alla prossima?
"Vedremo, la rosa ci offre molte alternative in base allo stato di forma e al tipo di avversario. Sceglieremo la soluzione migliore a seconda della partita che vogliamo preparare"