Cuesta: "Abbiamo difficoltà, ma la differenza la fa una cosa sola. Milan? Pensiamo a noi"

"Affrontiamo ogni partita per vincere, non possiamo controllare il risultato ma giochiamo per vincere. Sento che alla fine nella vita devi affrontare quello che ti viene: dipende anche da come si svolge la partita". Così il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, alla vigilia della sfida contro il Milan. "Questa settimana sono stato al Teatro Regio e mi ha ispirato ciò che ha vissuto questa società: tutti abbiamo difficoltà nella vita, la differenza è come reagisci, se con alibi o provando a fare tutto. Il Parma ha avuto problemi ed è stata più unita che mai, facendo una delle tappe più belle della sua storia. Noi abbiamo difficoltà, ma proveremo a essere forti e con l'atteggiamento di cercare sempre un'opportunità. Si può sempre fare tutto se si vuole", ha aggiunto.
Cuesta: "Vogliamo fare il massimo"
"Milan più aggressivo o attendista? Loro cercano i momenti per essere aggressivi e altri per essere compatti. Hanno una gestione della palla intelligente, che prova a fare la partita che vogliono, sempre compatti e solidi. Mi aspetto loro aggressivi in alcune situazioni e attendisti in altri". Sono queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico degli emiliani, che poi si è soffermato su uno dei calciatori più in forma dei rossoneri: "Marcature su Leao? Ci focalizziamo sull'aspetto collettivo, anche se ovviamente hanno qualità in tanti giocatori. Ma ci focalizziamo su ciò che abbiamo noi. Abbiamo undici giocatori che ci daranno tantissimo e vogliamo giocare la partita con quello che noi abbiamo. Fare il massimo e portarla dove vogliamo, esprimendoci al massimo", ha spiegato Cuesta.