Cuesta: "Abbiamo difficoltà, ma la differenza la fa una cosa sola. Milan? Pensiamo a noi"

"Affrontiamo ogni partita per vincere, non possiamo controllare il risultato ma giochiamo per vincere. Sento che alla fine nella vita devi affrontare quello che ti viene: dipende anche da come si svolge la partita". Così il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, alla vigilia della sfida contro il Milan. "Questa settimana sono stato al Teatro Regio e mi ha ispirato ciò che ha vissuto questa società: tutti abbiamo difficoltà nella vita, la differenza è come reagisci, se con alibi o provando a fare tutto. Il Parma ha avuto problemi ed è stata più unita che mai, facendo una delle tappe più belle della sua storia. Noi abbiamo difficoltà, ma proveremo a essere forti e con l'atteggiamento di cercare sempre un'opportunità. Si può sempre fare tutto se si vuole", ha aggiunto.