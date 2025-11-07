Tuttosport.com
Cuesta: "Abbiamo difficoltà, ma la differenza la fa una cosa sola. Milan? Pensiamo a noi"

Il tecnico spagnolo ha parlato alla vigilia del match che vedrà i gialloblu impegnati nella sfida contro il Milan
Serie A
Cuesta: "Abbiamo difficoltà, ma la differenza la fa una cosa sola. Milan? Pensiamo a noi"
Parma

Parma

Tutte le notizie sulla squadra

"Affrontiamo ogni partita per vincere, non possiamo controllare il risultato ma giochiamo per vincere. Sento che alla fine nella vita devi affrontare quello che ti viene: dipende anche da come si svolge la partita". Così il tecnico del Parma, Carlos Cuesta, alla vigilia della sfida contro il Milan. "Questa settimana sono stato al Teatro Regio e mi ha ispirato ciò che ha vissuto questa società: tutti abbiamo difficoltà nella vita, la differenza è come reagisci, se con alibi o provando a fare tutto. Il Parma ha avuto problemi ed è stata più unita che mai, facendo una delle tappe più belle della sua storia. Noi abbiamo difficoltà, ma proveremo a essere forti e con l'atteggiamento di cercare sempre un'opportunità. Si può sempre fare tutto se si vuole", ha aggiunto.

Cuesta: "Vogliamo fare il massimo"

"Milan più aggressivo o attendista? Loro cercano i momenti per essere aggressivi e altri per essere compatti. Hanno una gestione della palla intelligente, che prova a fare la partita che vogliono, sempre compatti e solidi. Mi aspetto loro aggressivi in alcune situazioni e attendisti in altri". Sono queste le parole rilasciate in conferenza stampa dal tecnico degli emiliani, che poi si è soffermato su uno dei calciatori più in forma dei rossoneri: "Marcature su Leao? Ci focalizziamo sull'aspetto collettivo, anche se ovviamente hanno qualità in tanti giocatori. Ma ci focalizziamo su ciò che abbiamo noi. Abbiamo undici giocatori che ci daranno tantissimo e vogliamo giocare la partita con quello che noi abbiamo. Fare il massimo e portarla dove vogliamo, esprimendoci al massimo", ha spiegato Cuesta. 

 

