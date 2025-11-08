Cuesta: "Parma, col Milan pari di cuore. Bernabé davanti sta facendo tanto"

Cuesta: "Partita con alti e bassi, ora dobbiamo migliorare"

"All'intervallo abbiamo provato a sistemare qualcosa che non ha funzionato. Volevamo essere più aggressivi nella pressione alta. Siamo riusciti a creare più pericoli e portare la partita dove volevamo. È stata una partita con tanti alti e bassi, ora bisogna lavorare per migliorare". Queste le parole di Carlos Cuesta ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 tra Parma e Milan. "I ragazzi hanno messo tanto cuore, lottando fino alla fine. L'atteggiamento è il valore più grande di questo gruppo - aggiunge il tecnico spagnolo -. I giocatori nuovi si stanno adattando molto rapidamente a questa realtà, così come sto facendo io. La giovane età non deve essere un limite. Abbiamo avuto infortuni lunghi e certi giocatori si sono dovuti adattare. Bernabè ha la capacità di abbassarsi e avere di più la palla, ma ora lo stiamo sfruttando più avanti e ci sta dando tanto".

Bernabè: "Siamo con Cuesta e lui è con noi"

"Il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre. Mi sono fatto trovare pronto tra le linee. Ho fatto gol ma poi ne ho sbagliato uno più facile. Devo chiedere di più a me stesso. Abbiamo fatto una partita di alto livello". Queste le parole di Adrian Bernabè ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Milan. "Cuesta ci fa lavorare tanto. Ha avuto difficoltà all'inizio perché sono stati inseriti tanti giocatori nuovi. Ci sono stati anche tanti infortuni. Noi siamo con lui e lui è con noi - aggiunge lo spagnolo -. La mia posizione preferita? Mi metto a disposizione, vado dove mi mette l'allenatore".