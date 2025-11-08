Cuesta: "Parma, col Milan pari di cuore. Bernabé davanti sta facendo tanto"

La sfida tra Parma e Milan al 'Tardini' è terminata in parità. Il match inizia subito con il vantaggio dei rossoneri al 12', grazie al gol di Saelemaekers, che contro gli emiliani aveva trovato il gol anche nella scorsa stagione con la maglia della Roma. Al 25' l'esterno belga conquista un calcio di rigore, trasformato da Rafael Leao e grazie al quale la squadra di Allegri riesce a portarsi sul punteggio di 2-0. Negli ultimi istanti del primo tempo Bernabè caccia un gran gol dal cilindro ed accorcia le distanze. Il secondo tempo vede un Parma decisamente più agguerrito, che dopo aver tentato più volte l'approccio con la porta di Maignan, riesce a trovare il definitivo gol del pari con Delprato al 62'. Al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni il tecnico degli emiliani, Carlos Cuesta.
Cuesta: "Partita con alti e bassi, ora dobbiamo migliorare"
"All'intervallo abbiamo provato a sistemare qualcosa che non ha funzionato. Volevamo essere più aggressivi nella pressione alta. Siamo riusciti a creare più pericoli e portare la partita dove volevamo. È stata una partita con tanti alti e bassi, ora bisogna lavorare per migliorare". Queste le parole di Carlos Cuesta ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 tra Parma e Milan. "I ragazzi hanno messo tanto cuore, lottando fino alla fine. L'atteggiamento è il valore più grande di questo gruppo - aggiunge il tecnico spagnolo -. I giocatori nuovi si stanno adattando molto rapidamente a questa realtà, così come sto facendo io. La giovane età non deve essere un limite. Abbiamo avuto infortuni lunghi e certi giocatori si sono dovuti adattare. Bernabè ha la capacità di abbassarsi e avere di più la palla, ma ora lo stiamo sfruttando più avanti e ci sta dando tanto".
Bernabè: "Siamo con Cuesta e lui è con noi"
"Il Milan ci ha lasciato giocare di più rispetto ad altre squadre. Mi sono fatto trovare pronto tra le linee. Ho fatto gol ma poi ne ho sbagliato uno più facile. Devo chiedere di più a me stesso. Abbiamo fatto una partita di alto livello". Queste le parole di Adrian Bernabè ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Milan. "Cuesta ci fa lavorare tanto. Ha avuto difficoltà all'inizio perché sono stati inseriti tanti giocatori nuovi. Ci sono stati anche tanti infortuni. Noi siamo con lui e lui è con noi - aggiunge lo spagnolo -. La mia posizione preferita? Mi metto a disposizione, vado dove mi mette l'allenatore".
Pellegrino: "Difficile contro il Milan, ma abbiamo fatto bene"
"È stata una partita difficile per noi, perché serviva un grande sforzo in fase difensiva. Non è stato semplice chiudere gli spazi contro il Milan ma abbiamo fatto bene. Non abbiamo iniziato male, ma loro hanno trovato i due gol. La rete di Bernabé ci ha rimesso in partita. Poi ci siamo dati una svegliata e nel secondo tempo abbiamo fatto bene". Queste le parole di Mateo Pellegrino ai microfoni di Sky Sport. "Ho guardato tanti video di Crespo e mio padre mi parlava spesso di lui. Paragonarmi a lui è qualcosa di troppo grande per ora - aggiunge l'attaccante argentino -. Anche Martin Palermo è stata una figura importante nella mia carriera. Mi piace giocare con un compagno vicino, ma posso giocare anche da solo".
