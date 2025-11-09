Suzuki, che tegola per il Parma: “Frattura scomposta”. Cosa è successo contro il Milan

Il Parma deve fare i conti con un grave infortunio che rischia di pesare sulle prossime settimane di campionato. Durante la sfida pareggiata contro il Milan, il portiere giapponese Zion Suzuki ha riportato una frattura alla mano sinistra che lo costringerà a uno stop. L’estremo difensore, autore fin qui di buone prestazioni in Serie A, si è infortunato nel secondo tempo dopo un intervento in uscita su Saelemaekers, che gli ha pestato la mano. Il giocatore è rimasto in campo e ha caldo ha compiuto anche una bella parata su Modric. Ma ora l'esito degli esami ha tolto un po' il sorriso a Cuesta.
Suzuki ko, il comunicato del Parma
Questa la nota del club: "In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi".
L’infortunio di Suzuki rappresenta una brutta tegola per il Parma (nonostante l'errore sul gol di Saelemaekers, resta un punto di riferimento), che dovrà ora ridisegnare la propria difesa partendo dal ruolo più delicato. I tempi di recupero dipenderanno dall’esito dei prossimi consulti e dall’eventuale decisione di procedere con un intervento chirurgico, ma difficilmente il portiere tornerà in campo a breve. Cuesta dovrà quindi affidarsi a uno tra Corvi e Rinaldi per le prossime gare.