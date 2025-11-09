Suzuki, che tegola per il Parma: “Frattura scomposta”. Cosa è successo contro il Milan

Il Parma deve fare i conti con un grave infortunio che rischia di pesare sulle prossime settimane di campionato. Durante la sfida pareggiata contro il Milan, il portiere giapponese Zion Suzuki ha riportato una frattura alla mano sinistra che lo costringerà a uno stop. L’estremo difensore, autore fin qui di buone prestazioni in Serie A, si è infortunato nel secondo tempo dopo un intervento in uscita su Saelemaekers, che gli ha pestato la mano. Il giocatore è rimasto in campo e ha caldo ha compiuto anche una bella parata su Modric. Ma ora l'esito degli esami ha tolto un po' il sorriso a Cuesta.