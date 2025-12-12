Cuesta, Parma-Lazio e il passato Juve con Sarri: "Ero nel settore giovanile e vedevo cosa faceva…"

COLLECCHIO (Parma) - Punti per mettere fieno in cascina in ottica salvezza, ma anche la voglia di dare continuità al successo di Pisa e regalarsi una bella serata al Tardini contro un'avversaria di rango. Carlos Cuesta ci crede , soprattutto crede nei suoi ragazzi e, alla vigilia del match casalingo contro la Lazio spiega cosa chiede al suo Parma. "Il nostro focus è sull'importanza della partita, vogliamo consolidare il nostro percorso e per questo bisogna fare punti , dunque faremo il possibile perché sia così", dice Cuesta che non ne fa un problema di formazione o di scelte tattiche, ma di atteggiamento, di coraggio, equilibri e della capacità di osare senza crearsi il problema della difficoltà di vincere in casa. " Vogliamo regalarci una serata di gioia con i nostri tifosi , sappiamo che dobbiamo essere concentrati, che dobbiamo lavorare tantissimo contro un avversario di alta qualità. Ma nello stesso modo vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Il nostro focus sarà fare grande prestazione per ottenere il risultato che vogliamo. Siamo 'mentalizzati' su quello e proveremo a trasmetterlo in campo in ogni azione".

Il ricordo di Sarri ai tempi della Juve

Sulla carta Lazio più forte, ma Cuesta ci crede e non si lascia intimorire. "Non c'è timore, c'è rispetto per un grande avversario che ha una qualità collettiva e individuale di alto livello. Ma anche noi la abbiamo, soprattutto quando sappiamo cosa fare in partita e quando abbiamo l'atteggiamento giusto. Avremo il sostegno dei nostri tifosi e cercheremo di sfruttarlo sapendo che affrontiamo una squadra che cerca molto il palleggio, che cerca tanto la profondità, con rotazioni, inserimenti e uno contro uno fuori nelle zone esterne. Noi proviamo a portare la partita dove vogliamo per ottenere il risultato che cerchiamo", spiega Cuesta che, sul rapporto con Maurizio Sarri, dice: "Io ero nel Settore Giovanile della Juventus, ma ho avuto l'opportunità di imparare molto e di vederlo ogni settimana. Senza dubbio, è un allenatore con un'identità chiara e precisa, è stato vincente in tantissime realtà. Noi affrontiamo la partita domani con umiltà, con la consapevolezza di quello che dobbiamo fare e con la massima volontà di farlo".